La Roma ha annunciato che alzerà il premio per azione a tuttiquelli che hanno aderito e aderiranno all’Opa portandolo da 0.43 a 0.45 centesimi per azione. Inoltre, è stata comunicata a Borsa italiana la proroga di una settimana per la chiusura dell’operazione di acquisto. Il termine ultimo è fissato a venerdì 22 luglio, oltre il quale non si potrà andare. Se, infatti, Friedkin non raggiungerà il 95% del capitale sociale entro questa data, procederà alla privatizzazione della società attraverso un’operazione di fusione già comunicata alla Consob.