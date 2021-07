Prestito con diritto di riscatto a 13 milioni. Sono queste le cifre che dovrebbero chiudere l'affare tra la Roma e il Marsiglia per il passaggio di Pau Lopez in Francia. In queste ore Tiago Pinto sta trattando direttamente col presidente dell'OM cercando di inserire una clausola che trasformi il diritto in obbligo dopo 20 presenze. La fumata bianca è comunque vicina e potrebbe arrivare in serata. Pau Lopez ha accettato la destinazione e sta limando i dettagli di un contratto da circa 3 milioni. L'altra operazione che riguarda Under, invece, potrebbe essere a titolo definitivo.