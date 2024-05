Roma, ci sono anche incedibili: Ndicka non sarà venduto

un' ora fa



Evan Ndicka non lascerà Roma. Su indicaizione di De Rossi il club non ascolterà offerte per il centrale ivoriano - secondo quanto riporta SkySport. Arrivato a parametro zero dall'Eintracht, dopo un primo periodo di ambientamento Evan è diventato il cardine della difesa giallorossa. Dopo la Coppa d'Africa sono arrivati primi segnali d'interesse dalla Premier e per la Roma si tratterebbe di una plusvalenza secca. Ma Ndicka piace sia a De Rossi che a Ghisolfi e non sarà ceduto.