Il Sassuolo pesca un altro giovane dalla Roma. Dopo Frattesi, esploso in questa stagione e già in orbita Inter, sarà Riccardo Ciervo ad approdare al 'Mapei'. E' fatta per il passaggio del talento 2002 - attualmente in prestito alla Sampdoria con diritto di riscatto e controriscatto - in neroverde. Il giovane trequartista, che ha giocato diversi spezzoni di partita in blucerchiato, rientrerà quindi a Trigoria per essere ceduto a titolo definitivo.