Sono diversi i portieri monitorati per il dopo Olsen come riporta il Messaggero: Cragno, Perin e Gollini in prima linea ma occhio al greco Vlachodimos, 24 anni, estremo difensore del Benfica. A questi va aggiunto anche Trapp, probabilmente il più facile da prendere visto che all’Eintracht è soltanto in prestito (cartellino del Psg).