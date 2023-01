La Roma tenta un clamoroso intreccio negli ultimissimi minuti del mercato: via Nicolò Zaniolo, dentro Davide Frattesi. L'Everton infatti punta il trequartista classe '99, con la sua uscita i giallorossi potrebbero inserire subito in rosa il centrocampista del Sassuolo.



CONTATTO - A conferma del tentativo, è in corso un incontro tra l'ad dei neroverdi, Giovanni Carnevali, e l'agente di Frattesi, Giuseppe Riso. Da ricordare che nell'affare con il Sassuolo potrebbe rientrare anche Edoardo Bove, talento della Roma da tempo nel mirino degli emiliani.