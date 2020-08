Tempi confermati per il passaggio di mano in casa Roma. Il closing sarà il 17 agosto, con il termine ultimo per il completamento di ogni operazione entro il 31, i patti parasociali firmati tra la società e il Gruppo Friedkin, dove si annuncia il passaggio delle 12 società delle galassia giallorossa e si danno le linee guida per il nuovo CdA che dovrebbe essere completamente nuovo rispetto al vecchio. Alla data del closing, infatti, si dimetteranno 7 membri, mentre altri 8 lo faranno con efficacia differita. Tra gli italiani resterà Guido Fienga, ma potrebbero avere un posto anche alcuni consiglieri attuali tra Mauro Baldissoni, Gianluca Cambareri, Benedetta Navarra e Cristina Mazzamauro. Intanto ieri le azioni della Roma, vista la probabile uscita dalla Borsa, hanno subito un altro tracollo: -30,92%, con una chiusura a 0,277 per azione (il 2 gennaio avevano toccato il massimo annuale con 0,689).