, con Milan, Napoli e Roma chiamate a superare un passaggio importante per ipotecare la qualficazione al turno successivo della competizione. Alle 18.55, saranno le squadre di Gattuso e Fonseca a scendere in campo per prime per quanto riguarda le italiane, rispettivamente contro Cluj e Rijeka., che vuole un immediato riscatto dopo il mezzo passo falso col Cska Sofia,per l'andamento del suo campionato e le dimissioni minacciate dal tecnico Dan Petrescu. Turn-over calibrato perArriva alla trasferta in Croazia con uno stato d'animo diverso ildi Gattuso, rinfrancato nel suo cammino europeo dal blitz sul campo della Real Sociedad ma scottato dal recente stop casalingo in Serie A contro il Sassuolo delle sorprese. Il tecnico calabrese si affiderà all'ormai collaudato 4-2-3-1, conore 18.55ROMA: Pau Lopez; Ibanez, Fazio, Kumbulla; Bruno Peres, Cristante, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.CLUJ: Balgradean; Susic, Manea, Ciobotariu, Camora; Djokovic, Hoban; Rondon, Paun, Daec; Debeljuh.IN TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 252RIJEKA: Nevistic; Tomecak, Galovic, Velkovski, Escoval, Stefulj; Menalo, Pavicic, Andrijasevic, Loncar; Kulenovic.NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagnma.IN TV: Sky Sport 253. La formazione di Pioli, reduce da due successi in altrettante partite con Celtic e Sparta Praga, insegue il 25esimo risultato utile consecutivo e una vittoria per affrontare la prossima trasferta in Francia con maggiore serenità. Per questo,MILAN: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic.LILLE: Maignan; Celik, Fonte, Botman, Reinildo; Yazici, André, Renato Sanches, Bamba; Ikoné, Yilmaz.IN TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e TV8