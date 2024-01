Roma: colloquio Friedkin-Souloukou per il futuro di Mourinho

Il futuro di José Mourinho è in bilico e secondo quanto riportato da Repubblica nel corso della notte italiana la proprietà guidata dalla famiglia Friedkin ha seriamente valutato la possibilità di un addio.



Una lunga chiamata, un confronto diretto partito da Houston in Texas, base operativa di Dan Friedkin e arrivato fino a Roma dove a rispondere c'era l'amministratore delegato Lina Souloukou insieme al figlio Ryan Friedkin.



La fiducia è ai minimi termini e per la prima volta, invece che parlare del rinnovo, si è iniziato ad ipotizzare lo scenario di un Mourinho che non terminerà la stagione in giallorosso.