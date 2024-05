Roma, colpi a zero: occhi su Batshuayi e Rafa Silva

52 minuti fa



La Roma è alla finestra sul mercato dei calciatori in scadenza di contratto a giugno e quindi ingaggiabili a parametro zero in vista della prossima stagione. In questo senso si spiega l'interesse per l'attaccante belga Michy Batshuayi (classe 1993 ex Chelsea, Borussia Dortmund, Marsiglia e Valencia) in forza ai turchi del Fenerbahce, che possono esercitare un'opzione per rinnovargli il contratto fino a giugno 2025.



Stessa età, ma nessuna opzione per Rafa Silva. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il club giallorosso ha messo gli occhi anche sull'attaccante portoghese del Benfica.