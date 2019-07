Con gli arrivi di Amadou Diawara e Jordan Veretout, il centrocampo della Roma è completo. Come riporta Il Messaggero, Petrachi affonderebbe il colpo per Augustin Almendra, classe 2000 del Boca Juniors seguito da circa un mese, solo in caso di cessione di uno tra Nzonzi, Gonalons e Pastore.