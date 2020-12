Un colpo dal Texas per rendere ancora più a stelle e strisce la Roma e avere un importante testimonial sul mercato americano. ​Dan Friedkin è davvero a un passo da Bryan Reynolds, terzino destro del Dallas Dc. Il club giallorosso si è mosso nei giorni scorsi per provare a portare il laterale alla corte di Fonseca, con un'offerta da 7,5 milioni di euro confermata direttamente dal sito ufficiale della MLS. Accordo trovato col club e da definire col ragazzo. Nelle ultime ore però c'è stata l'accelerata: triennale da 1,5 milioni a stagione. Sono ore bollenti. Dopo Bradley la Roma si appresta ad abbracciare un calciatore Usa.



CHI E' - ​Bryan Keith Reynolds nasce il 28 giugno del 2001 a Fort Worth, Texas. Calcisticamente cresce proprio nelle Academy del Dallas Football Club che già a 15 anni lo portano in prima squadra facendolo diventare il più giovane calciatore a firmare un contratto con il club texano nella storia. In questi mesi si è messo in mostra pure in nazionale attirando le attenzioni di molti club europei tra cui la Juventus. Sino ai 18 anni gioca come ala offensiva, principalmente a sinistra per sfruttare al meglio il suo piede destro. Alto 1,90 si è trasformato in un terzino destro.