Roma, com'è andata l'unica altra esperienza di De Rossi allenatore alla SPAL

Federico Targetti

Un simbolo, una bandiera per ripartire dopo la frattura con Mourinho: Daniele De Rossi è il nuovo allenatore della Roma, seconda esperienza ufficiale per l'ex campione del Mondo con la Nazionale italiana. E la prima, alla SPAL, com'è andata? Rispondiamo subito prima di addentrarci in particolari: non benissimo.



NUMERI - 17 partite messe insieme tra l'11 ottobre 2022 e il 14 febbraio 2023, 3 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, media punti di 0,88 a partita, 28 giocatori impiegati e una sessione di mercato invernale a dir poco burrascosa. Sostituito poi da Massimo Oddo fino alla fine della stagione, che ha visto retrocedere gli estensi.



CONTRASTI COL DS E L'ARRIVO DI NAINGGOLAN - Arrivato al posto di Roberto Venturato dopo l'ottava giornata di Serie B, De Rossi impatta con un pareggio 0-0 contro il Cittadella e una bella vittoria per 5-0 sul Cosenza, ma il suo ruolino di marcia tenderà verso il basso. Nel mercato di gennaio torna Dumbravanu e arrivano Brazao in prestito dall'Inter, Fetfatzidis e l'ex compagno di squadra alla Roma Naiggolan, svincolato dall'Anversa. Il belga ha raccontato scherzando: "Per farmi andare alla SPAL De Rossi mi ha detto un sacco di cazzate. Mi avevano assicurato che sarebbe rimasto fino a fine stagione, ma 10 giorni dopo l'hanno cacciato". Notevoli le frizioni col ds Fabio Lupo: "Da quello che ho letto il direttore dice che sono soddisfatto del mercato, ma in genere io sono abituato a parlare per me e lui sa che non è vero", dichiarava De Rossi in quel gennaio. "La prima esperienza con il mercato è stata surreale, non saprei come altro descriverla. Sono soddisfatto dei giocatori che ho a disposizione e sento che si butterebbero nel fuoco per me come io farei per loro, ma credo che bisognerebbe collaborare e ascoltare le indicazioni dell'allenatore sulle caratteristiche. Questo non è successo". Adesso De Rossi dovrà confrontarsi con un General Manager, Tiago Pinto, già sicuro di lasciare a febbraio.