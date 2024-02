Roma, com'è andato il debutto di Angelino

Il brasiliano Angelino ha fatto il suo esordio in Serie A con la maglia della Roma: 60 minuti circa nella vittoria 4-0 contro il Cagliari, ha lasciato il campo per via dei crampi dati dal lungo periodo di inattività (il Galatasaray lo ha escluso in autunno per via del riscatto che sarebbe scattato alla partita successiva). La sua prestazione, fino a quel momento, è stata notevole.



QUANTE DISCESE - Buone azioni sulla sinistra e un bel cross in occasione del palo colpito da Cristante sull'1-0, il laterale in prestito dal Lipsia ha convinto alla prima apparizione di fronte al pubblico dell'Olimpico e la sensazione è che il titolare della fascia sinistra sarà proprio lui.



LE PAROLE DI DE ROSSI - "Riempire l'area per me è un concetto importante, soprattutto quando gioca Angelino che ha un piede magico. Cristante si sa inserire, ma non solo lui. Ora dobbiamo migliorare tante cose, ma si può fare".



LA NOSTRA PAGELLA - Angelino 7: Prima italiana, e fa subito innamorare i tifosi tra cross taglienti e un bel lavoro in diagonale. Esce coi crampi. (58’ Kristensen 6: piglio giusto)