Roma, come funziona la clausola di Dybala: il punto sul futuro

Un matrimonio che l’argentino si augura possa continuare anche nel corso delle prossime stagioni. La speranza del numero 21 giallorosso è che la dirigenza capitolina (che dal prossimo febbraio non sarà più guidata da Tiago Pinto) offra una proposta di contratto più lunga rispetto all’attuale scadenza, fissata al 30 giugno 2025. Nonostante l’amore di Dybala verso i colori giallorossi, al momento non sono stati interlacciati contatti con l’entourage dell’ex Juventus., come riportato da Fabrizio Romano. Ma come funziona questa clausola? Facciamo ordine.(12 milioni, come sottolineato).: se i club italiani decidessero di attivarla, la decisione finale spetterebbe alla Roma – libera di annullarla dietro il pagamento di un bonus all’argentino, compreso tra i 3 e i 5 milioni di euro -. Nel caso, invece, in cui fosse una società estera a innescarla, allora la scelta definitiva sul proprio futuro toccherebbe allo stesso Dybala, padrone del proprio destino., il cui meccanismo rimane immutato: se una squadra italiana paga la clausola, la decisione sarà della Roma. Se la proposta arriva dall’estero, allora tutto tornerebbe nelle mani di Dybala.Chiaro che, allo stato attuale dei fatti, il campione del Mondo 2022 è innamorato della Capitale, un sentimento dimostrato dalla fermezza con la quale ha rifiutato alcune proposte arrivate dall’Arabia.. I tifosi romanisti chiedono chiarezza verso uno degli elementi cardine della rosa di Mourinho.Eliminarla porterebbe Dybala ad avere maggiori sicurezze per un futuro che si augura ancora in giallorosso.