Roma, come sta Spinazzola? 'Le sensazioni sul rientro e la gestione con Angelino'

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni del laterale basso di sinistra della Roma Leonardo Spinazzola, uscito per infortunio nell'ultima gara di campionato contro il Sassuolo.



Così scrive Il Tempo: "Il laterale giallorosso, dopo gli esami strumentali, non ha presentato problemi gravi al flessore della coscia destra. L’ex Juventus si sente già meglio e potrebbe tornare in campo alla ripresa contro il Lecce nel lunedì di Pasqua. Resta da capire che tipo di gestione, nel caso si renda disponibile, che ne vorrà fare De Rossi. Contro i salentini, infatti, potrebbe giocare in ogni caso Angeliño, per permettere a Spinazzola di essere al 100% in vista del derby e del doppio impegno europeo col Milan".



Per Spinazzola, campione d'Europa 2020 con l'Italia, 1 gol e 4 assist in stagione tra campionato, Coppa Italia ed Europa League con la maglia giallorossa.