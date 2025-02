Roma-Como formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Roma-Como in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

La Roma vuole allungare la striscia di 10 risultati utili consecutivi in Serie A. L’ultima sconfitta è proprio quella contro il Como di Fabregas che arriva all’Olimpico in forma dopo la vittoria per 2-1 sul Napoli. L’Olimpico sarà sold out e i giallorossi vogliono vivere un’altra bella notte prima del match di Europa League contro l’Athletic Club.Partita: Roma-ComoData: domenica 2 marzoOrario: 18.00Canale Tv: Dazn, SkyStreaming: Dazn, Sky Go, Now

(3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Shomurodov.. Ranieri.(4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Diao.. Fabregas.: Ranieri ha tutto il gruppo a disposizione. In panchina anche Artem Dovbyk che ha smaltito il problemino muscolare all’adduttore destro. In mezzo al campo dal 1’ Paredes che dovrà scontare un turno di squalifica giovedì in coppa. Sugli indisponibili del Como ha parlato Fabregas: "Per fortuna saranno pochi. Sergi Roberto e Azon hanno ripreso, vedremo per Milano, altrimenti andranno a dopo la sosta. Van der Brempt ci sarà per Milano, Dossena forse già con il Venezia".

: Roma-Como sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), nonché visibile in tv su DAZN scaricando l'app su un televisore compatibile oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.: Roma-Como, in streaming, sarà disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, su NOW e utilizzando Sky Go.