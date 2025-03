Getty Images

Roma-Como, MOVIOLA LIVE: Dybala chiede un rigore

Federico Albrizio

33 minuti fa



La 27esima giornata di Serie A prosegue con il match dell'Olimpico, si gioca Roma-Como: calcio d'inizio alle 18, dirige l'incontro Luca Pairetto della sezione di Nichelino, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



ROMA – COMO h. 18.00



Arbitro: Pairetto

Assistenti: Baccini - Imperiale

Quarto ufficiale: Giua

VAR: Chiffi

AVAR: Piccinini



13' - La Roma invoca un calcio di rigore: Dybala cade in area dopo un body-check di Goldaniga, per l'arbitro Pairetto è tutto regolare e il VAR non interviene. Protestano i giallorossi.