Roma-Como, perché Smolcic non è stato espulso

Episodio da moviola importante duranteche ha fatto infuriare i la squadra giallorossa. Al minuto 51' del secondo tempo, e con il risultato momentaneamente sul punteggio di 1-0 in favore dei comaschi, la Roma ha protestato vibrantemente chiedendo l'espulsione per doppio giallo di, ma con l'arbitroche ha scelto di non intervenire.- Il terzino croato,al 51esimo è entrato a contatto sulla trequarti difensiva comasca confermandolo dopo essere caduto a terra nel contrasto spalla contro spalla e stendendolo nell'incrocio di gambe dopo aver sfiorato il pallone. Pairetto segue l'azione e non fischia scatenando la reazione polemica della Roma che voleva non solo il fallo, ma anche il secondo giallo e quindi l'espulsione del difensore per aver fermato un'azione potenzialmente pericolosa (la classica "spa" codificata da regolamento arbitrale).

perché l'azione non si è svolta in area di rigore, quindi non c'era la possibilità di intervenire per dare un penalty correggendo la decisione di Pairetto, e non si trattava di dogso (chiara occasione da gol) che comporta l'estrazione di un rosso diretto. Inoltre l'intensità del contatto è stata valutata dall'arbitro in campo e non è sfuggita alla sua vista.- La scelta, secondo il moviolista di Dazn Luca Marelli, si è rivelata però sbagliata. Smolcic commette fallo e, di conseguenza, andava ammonito ed espulso per doppio giallo: "