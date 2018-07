Dopo l'annuncio del suo arrivo dato dal San Paolo nei giorni scorsi, oggi la Roma ha diffuso un comunicato ufficiale su Bruno Peres: "La Roma rende noto di aver sottoscritto con il San Paolo il contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 31 dicembre 2019, dei diritti alle prestazioni sportive di Bruno Da Silva Peres. Il contratto prevede inoltre il diritto di opzione, in favore del club brasiliano, per l'acquisizione a titolo definitivo del giocatore. Il difensore è arrivato in giallorosso dal Torino nell'estate del 2016, collezionando 69 presenze e due reti nelle sue due stagioni nella capitale".