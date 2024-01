Roma: con De Rossi i bookie quotano il tris di vittorie nelle prossime giornate, il sogno si chiama Europa League

La Roma è pronta a cominciare la sua nuova vita senza José Mourinho, e sembra aver trovato la soluzione proprio in casa sua. Seppur lontano per alcune stagioni, infatti, Daniele De Rossi è rimasto indissolubilmente legato al popolo giallorosso, che ora vede in lui la cura per la crisi che ha portato alla separazione dal tecnico portoghese. Delle ottime possibilità del fu “Capitan futuro” sono convinti anche i bookmaker: un successo della Roma post-Mourinho in tutte le prossime tre partite di campionato vale 3,50 la posta su Snai. Si comincia dalla sfida dell'Olimpico con il Verona, dove i tre punti si giocano a 1,48. Attenzione anche alla corsa giallorossa per l'Europa League, sfumata in finale pochi mesi fa: la rivincita capitolina è offerta a 17. La soluzione De Rossi è l'ideale per il prosieguo della stagione, mentre il futuro a lungo termine rimane un incognita. Tanti, infatti, i nomi del possibile tecnico della Roma dall'estate in poi: gli analisti Sisal hanno quotato il nome di Antonio Conte a 5, seguito da Thiago Motta e Francesco Farioli, proposti entrambi a 6. Più complicate le piste che portano a Raffaele Palladino, proposto a 20, e Vincenzo Italiano, a 25.