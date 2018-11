Schick al centro dell’attacco, Ünder e Kluivert ai suoi fianchi: vista l’emergenza infortuni (fuori causa Dzeko ed El Shaarawy, convalescente Perotti) potrebbe essere questo l’attacco della Roma domenica prossima contro l’Inter. Un reparto offensivo povero di anni (62 anni in tre) ma anche di gol: in campionato il trio ha all’attivo finora soltanto due centri. Schick è a quota 1 (su 7 presenze), al pari di Ünder (11 presenze), mentre Kluivert (8 presenze) ha segnato in Champions ma in Serie A deve ancora rompere il ghiaccio. Arriverà domenica un gol dal tridente giallorosso? I bookmaker sono possibilisti. Su Snai la rete di Schick è a 3,50. Neanche male visto che il superbomber Icardi, sul fronte nerazzurro, come riferisce Agipronews, è a 2,75. A 3,50 anche Ünder, reduce dal gol incredibilmente sbagliato da due metri contro il Real. Meno probabile, a 4,50, la rete di Kluivert, che finora in campionato si è fermato al palo colpito contro la Sampdoria