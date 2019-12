In vista della Fiorentina venerdì sera la Roma ritroverà Mancini, che ha scontato la squalifica. Anche Kluivert sarà a disposizione di Fonseca, avendo recuperato del tutto dopo l’infortunio. Come riporta Il Tempo, l’altra buona notizia arriva da Chris Smalling, che molto probabilmente sarà ristabilito in vista della gara contro i viola. Si era parlato di un suo ipotetico recupero anche per la Spal, ma ora il difensore inglese avrà a disposizione quattro giorni pieni per smaltire il dolore al ginocchio e potrebbe, quindi, tornare presto a far coppia con Mancini in difesa.