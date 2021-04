In classifica ci sono 27 punti di differenza, in quota i valori si ribaltano. Questo il giudizio degli analisti, che in vista del match di domenica alla Sardegna Arena danno il Cagliari favorito, anche se non nettamente, sulla Roma. Sulla valutazione incidono in gran parte le più recenti indicazioni del campionato: i sardi hanno fatto il pieno nelle ultime due gare, contro Parma e Udinese, riducendo a tre punti il margine dal quart'ultimo posto; i giallorossi, teoricamente ancora in corsa per un piazzamento europeo, sembrano già con la testa a Manchester, dove giovedì prossimo incontreranno lo United nella semifinale di andata dell'Europa League. Così, il segno «1» del Cagliari si gioca a 2,45, il «2» giallorosso vale 2,70. Il risultato largamente più improbabile, a 3,80, è il pareggio, che serve a poco a entrambe. Gli ultimi scontri diretti, vinti dalla Roma per 3-2 (all'andata) e 4-3 (a Cagliari nella scorsa stagione, fanno pensare ad una gara ricca di reti su entrambi i versanti. D'accordo i bookmaker, vista la quota del Goal data al ribasso, 1,53.