Roma, con le big un gap mai visto: solo due punti su 30 a disposizione

un' ora fa



Roma incapace di vincere contro le big del campionato. Solo un punto a testa per i due tecnici nei 10 scontri diretti che ha giocato la squadra giallorossa in questa stagione. Un totale di due punti su 30 a disposizione: uno contro l'Atalanta (Mourinho) e uno contro la Juventus (De Rossi). Entrambi in casa. Non erano così pochi dal 1963-64. Il nuovo tecnico è riuscito quantomeno a battere due volte il Milan in Europa League. Ma resta abbastanza evidente la difficoltà della Roma di decidere le gare importanti in campionato.