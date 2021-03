L’emergenza difesa sembra essere finita. Nel match di Europa League in programma giovedì sera all’Olimpico contro lo Shakhtar Donetsk, davanti a Pau Lopez tornerà Kumbulla dal 1′ insieme a Mancini e Smalling. Una buona notizia per Fonseca che, dopo aver recuperato Santon, ritrova anche Ibanez e Calafiori: entrambi sembrano essersi lasciati alle spalle i rispettivi infortuni e oggi proveranno rientrare in gruppo (la ripresa degli allenamenti è fissata alle 11). Quasi impossibile la convocazione di Dzeko che proverà a tornare nel match di ritorno la prossima settimana.