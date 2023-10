La Roma sta provando ad uscire dalla crisi. Nei giorni scorsi il lavoro dei preparatori atletici è stato messo in discussione a causa dei numerosi problemi fisici che stanno colpendo i calciatori. Ma secondo uno studio di Noisefeed, il più importante database di infortuni nel calcio in Europa, il lavoro di Mourinho e del suo staff ha diminuito il numero degli infortuni a Trigoria. Da quando c'è lo Special One sono diminuiti del 45% rispetto alle passate annate con Fonseca, Ranieri e Di Francesco. Le squadre con più problemi fisici seri, cioè superiori ai 60 giorni, sono Atalanta e Cagliari, mentre la Roma non ne ha nessuno. I calciatori che sono al momento ai box hanno uno storico importante legati agli stop muscolari e anche questo conta nei dati riportati dal noto portale. I giallorossi ad oggi sono la sesta squadra più sana della Serie A: in testa ci sono Napoli e Juventus.