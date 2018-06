La Roma non si ferma a Pastore. Come riferisce Il Corriere della Sera, dopo aver chiuso per il centrocampista argentino, il ds Monchi ha avviato i contatti con l'Ajax per Hakim Ziyech. Lo spagnolo sta lavorando per abbassare le pretese della dirigenza ajacida, che chiede 30 milioni di euro per il marocchino.