In casa Roma non c'è un problema infortuni. Come riporta il Corriere dello Sport da quando c’è Mourinho, rispetto ai tre anni precedenti(due con Fonseca e una con Di Francesco e Ranieri) la Roma ha ridotto del 45% gli infortuni. Le accuse alla preparazione dello staff dello Special One, oltre che al lavoro di Tiago Pinto sul mercato non reggono. Quest’anno, con 12 ko (esclusi quindi, quelli di Solbakken e Ibanez, ceduti),Meglio dei giallorossi solo Sassuolo (6), Monza (8), Milan (9) e Empoli (10). A pari merito con la Roma ci sono Lecce e Bologna.Non è un caso cheNella classifica dei club con più infortunati finora ci sono in testa il Napoli e la Juventus con 23 ko. Secondo uno studio di Noisefeed, il più importante database di infortuni nel calcio in Europa,I 12 ko giallorossi hanno come protagonisti soprattutto giocatori con uno storico importante, tra questiPoi ce ne sono altri, da Zalewski a El Shaarawy fino a Mancini, che hanno infortuni meno frequenti ma pagano un normale conto in una stagione dove, di fatto, si gioca ogni tre giorni. Ecco perché nessuno considera la situazione Roma allarmante: il lavoro fatto da Mourinho e dal suo staff in 117 partite è il lavoro di chi si trova costretto a giocare più di 50 incontri l’anno (nazionali escluse) con giocatori che, non sempre, sono perfettamente a posto.