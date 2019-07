Dopo Veretout la Roma pensa di soffiare al Milan pure Dejan Lovren. Secondo Leggo il difensore del Liverpool piace a Fonseca che vorrebbe affiancarlo a Mancini in caso di fallito assalto ad Alderweireld. In questi giorni l'agente del croato era a Milano proprio per parlare col club rossonero. Lovren vuole andare via da Liverpool dove è chiuso da Van Dijk e Matip. Valutazione: 20 milioni.