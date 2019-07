Secondo AS, la Roma è tra le squadre interessate a Dani Olmo, 21enne spagnolo della Dinamo Zagabria. Il quotidiano riporta che il club più vicino al giocatore è il Tottenham, pronto a offrire circa 30 milioni per il trequartista. Olmo piace molto anche ad altri club stranieri come Atletico Madrid e Bayer Leverkusen, con il club tedesco che appare ora più defilato