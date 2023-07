Bayern Monaco e Borussia Dortmund, rivali sul campo ma molto vicini sul mercato. Fra le file dei bavaresi, c'è un giocatore che rischia di non trovare più spazio nella scacchiera di Thomas Tuchel. Si tratta di Marcel Sabitzer. Arrivato in biancorosso nel 2021 dal Lipsia, il centrocampista non è riuscito a lasciare il segno come avrebbe voluto finendo per essere ceduto in prestito al Manchester United. Secondo quanto riporta Sky Sports De, i gialloneri della Ruhr stanno provando ad arrivare sul calciatore dei bavaresi per questa stagione, provando a battere la concorrenza della Roma.