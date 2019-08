Come anticipato ieri da calciomercato.com ​il nome nuovo che è stato proposto alla Roma per l'attacco è Cristhian Stuani. Come riportano oggi “Il Messaggero” e “La Gazzetta dello Sport” l’attaccante del Girona – retrocesso dalla Liga alla seconda divisione spagnola – ha segnato 41 gol in 67 partite nelle ultime due stagioni, arrendendosi solo ad alcuni mostri sacri come Ronaldo, Suarez e Messi. Classe ’86, un passato non indimenticabile nella Reggina,: ora però può lasciarla dopo la retrocessione. Da alcuni giorni è fermo per un problema al pube e non è stato convocato nelle prime giornate di campionato. La Roma per il momento ci pensa su.