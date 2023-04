Lussazione alla spalla sinistra confermata e rischio di uno stop medio-lungo. Ola Solbakken è costretto a fermarsi e a interrompere il processo di crescita che lo aveva portato a essere titolare a Torino. L'infortunio è arrivato nella ripresa ed è apparso subito abbastanza grave. Il calciatore per il momento ha deciso di non operarsi e farà un percorso conservativo. In base poi ai progressi e alle sollecitazioni in allenamento lo staff medico giallorosso deciderà il da farsi. Di certo Solbakken non sarà in campo domenica con l'Udinese e quasi sicuramente nemmeno la settimana dopo a Bergamo con l'Atalanta.