La Roma sta da tempo lavorando con il Santos per l'acquisto del centravanti classe 2003 Marcos Leonardo. La chiusura del mercato in entrata in Brasile non consente al club paulista di liberarlo non potendo prendere subito un sostituto ma anche secondo la stampa brasiliana l'accordo con i giallorossi è di fatto stato trovato. Le parti firmeranno un preaccordo che porterà Marcos Leonardo in Italia, ma soltanto nel corso della finestra invernale del mercato italiano consentendo così al Santos di avere margine operativo sul mercato.