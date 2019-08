Come scrive il Corriere dello Sportoggi in edicola, Roma e Dinamo Zagabria hanno trattato il ritorno in Croazia di Ante Coric. L'affare è al momento congelato, anche se non è escluso che la trattativa per il prestito potrebbe riprendere. Quella della Dinamo è l'unica richiesta per il centrocampista, che in caso di fumata nera rimarrà a Trigoria.