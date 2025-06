Roma, contatti positivi tra Paredes e il Boca Juniors: si va verso il pagamento della clausola

Getty Images

Negli ultimi mesi Leandro Paredes è stato anche abbastanza chiaro a esprimere la sua volontà: l'argentino vuole tornare al Boca Juniors. Alla Bombonera. A casa. lì, dove ha iniziato a giocare e da dove a 30 anni vuole ripartire; non vede l'ora. Come un cerchio che si chiude.e - al netto del mercato - vicino a lui può giocare Cristante. Nei giorni scorsi c'è stato un incontro in America tra Paredes e il presidente del Boca Juan Roman Riquelme che sta seguendo la sua squadra al Mondiale per Club, i colloqui sono stati positivi e il club argentino è sempre più convinto a riportare Leandro in Argentina.

- Trovare l'intesa economica con il giocatore per il Boca Juniors non sarebbe un problema, in Argentina parlano già di una bozza d'accordo per un contratto di tre anni e mezzo con scadenza dicembre 2028. Se il club argentino dovesse decidere di affondare il colpo per Paredes la Roma potrebbe essere bypassata:. E' una clausola valida solo per il suo ex club. E che probabilmente eserciteranno, con Paredes che già a gennaio voleva tornare al Boca e aveva rifiutato alcune proposte dall'Arabia Saudita.

- Il cuore di Leandro Paredes è rimasto lì, alla Bombonera, in quello stadio dove sogna da tornare da protagonista. In un'intervista rilasciata nel corso della stagione il giocatore conferma la presenza della clausola valida solo in favore del Boca: "Sì, è vero, c'è una clausola ed è solo a favore del Boca. Non ho parlato con i loro dirigenti ma solo con quelli della Roma". A distanza di mesi la situazione è cambiata, i contatti sono frequenti e qualche giorno fa Paredes ha confermato la sua volontà: "Sono sempre vicino. La voglia c’è, ma non dipende solo da me. Parlo spesso con Riquelme, molto spesso. Ma sono in vacanza, è appena finita una stagione molto lunga, quindi adesso voglio riposarmi. Non ho ancora parlato con nessuno”.