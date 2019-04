Quindici giorni. E' il periodo di riflessione che Antonio Conte si è preso prima di rispondere all'offerta da 9,5 milioni all'anno proposta dalla Roma. A riportarlo oggi sono diversi organi di stampa. L'ex ct azzurro ha anche le altre offerte. ​In effetti la Roma deve confrontarsi con colossi. E non si tratta tanto di Inter e Milan – che pure hanno sondato il salentino – quanto di club come Psg e Bayern Monaco, pronti a costruirgli squadre potenzialmente in grado di vincere quello che è il grande sogno di Conte: la Champions. A metà maggio quindi si conoscerà il destino di Conte e della panchina romanista.