Il primo tassello sarà in porta. La Roma continua a cercare l'erede di Alisson dopo le bocciature di Olsen e Pau Lopez. In pole c'è sempre Juan Musso, portiere argentino dell'Udinese. La squadra bianconera sarebbe interessata all'acquisto di Maximiano, portiere dello Sporting, proprio per rimpiazzare la possibile partenza di Musso. Su di lui è forte l'interesse dei giallorossi, ma occhio pure al ritorno di fiamma dell'Inter.