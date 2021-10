"Sarà difficile perdonare”. Alle parole di Mourinho dopo Roma-Napoli sono seguiti i fatti. Il tecnico per la trasferta di Cagliari reintegra solo Kumbulla e lascia ancora fuori i due spagnoli Borja Mayoral e Villar, Reynolds e Diawara. Il tecnico richiama dunque l’italo albanese, che ieri aveva già avuto rassicurazioni dallo staff tecnico.



LINEA DURA - ​Niente da fare per gli altri, che si sono allenati in gruppo e hanno svolto anche oggi regolarmente la rifinitura, ma dovranno guardare il match dal divano di casa. La linea del tecnico è chiara. Il reintegro, se ci sarà, dovrà essere graduale. zPossibile il ritorno al Real Madrid a gennaio per Mayoral.