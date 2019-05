Non accenna a placarsi lae, in particolar modo, del presidente Pallotta dopo la decisione di non rinnovare il contratto del capitano, Daniele De Rossi. Dopo gli episodi dei giorni scorsi, questo pomeriggio la contestazione si è spostatasi sono ritrovati, esponendo striscioni e cartelloni a sostegno di De Rossi e contro la proprietà.Nuovo striscione esposto dai tifosi: "L'As Roma è la nostra leggenda, solo gli indegni la chiamano azienda".È salito a un migliaio il numero di tifosi presenti all'Eur per la contestazione alla Roma.Cori anche contro Baldissoni, che si è affacciato dalla sede del club.Si scaldano gli animi all'Eur. Mauro Baldissoni, vicepresidente esecutivo della Roma, si è affacciato dalla sede del club. In risposta, i tifosi hanno iniziato a lanciare delle bottiglie, con la polizia che si è schierata ed è pronta a intervenire in caso di scontri.