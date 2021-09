#ASRoma @UNHCRItalia



La Roma per il sociale, ancora una volta. La società giallorossa ha scelto di indossare una maglia speciale nella serata di domenica in cui affronterà il Sassuolo e in cui sarà presente una patch di maglia particolare.La patch sarà di UNHCR, l’Agenzia ONU per i rifugiati, con l'obiettivo del club giallorosso di dare il proprio sostegno al popolo afghano. La Roma è la prima società calcistica ad aver promosso un’iniziativa congiunta con UNHCR e il ricavato della vendita all'asta delle maglie sarà poi devoluto in beneficienza proprio in favore del popolo afghano.Le divise dei calciatori giallorossi saranno messe all’asta e il ricavato sarà destinato in favore della popolazione afghana.Roma Cares, la fondazione del Club, ha scelto di intraprendere questa iniziativa in occasione del 70° anniversario della firma della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati. La Roma è la prima società di calcio ad aver promosso un’iniziativa congiunta con UNHCR in favore della popolazione afghana, a supporto di bambini, donne e uomini che stanno vivendo momenti drammatici nel Paese. In Afghanistan si sta consumando un’ennesima grave crisi umanitaria. Dall’inizio dell’anno, 600 mila persone hanno lasciato la propria casa. In tutto sono 3,6 milioni gli sfollati interni che hanno bisogno di assistenza. Di questi, circa l'80% sono donne e bambini che stanno pagando il prezzo più alto di questa emergenza.“Siamo lieti del sostegno che l’AS Roma e la sua fondazione Roma Cares hanno voluto concedere, tramite la nostra Agenzia, alla popolazione afghana”, le parole di Chiara Cardoletti, Rappresentante UNHCR per l’Italia, la Santa Sede e San Marino. “Nonostante le condizioni molto difficili, l’UNHCR ha scelto di restare in Afghanistan, un Paese dove operiamo da oltre 40 anni, per portare aiuti che salvano la vita. Nel corso di quest’anno abbiamo fornito beni essenziali per la sopravvivenza a oltre 332 mila persone, ma i bisogni aumentano di ora in ora e i fondi disponibili sono largamente insufficienti: anche un piccolo contributo, in questo momento, può fare la differenza”. UNHCR ha pubblicato una landing page dove tutti i tifosi giallorossi potranno sin d'ora inviare una donazione in favore del popolo afghano.