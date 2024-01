Roma, controlli alla schiena per Pellegrini dopo il colpo di Scalvini

Lorenzo Pellegrini verrà sottoposto ad alcuni controlli per la botta alla schiena rimediata nello scontro con Scalvini durante Roma-Atalanta. La partita dell’Olimpico si è rivelata una vera battaglia senza esclusione di colpi, nella quale Mourinho è stato espulso nel finale di gara. Il capitano non sembra comunque in dubbio per il derby. Esami anche per Llorente.