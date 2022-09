Crescono le possibilità di vedere Dybala dal 1' contro l'Inter. La Joya è tornato a Roma e poche ore fa ha svolto i primi test medici a Trigoria al ritorno dall’Argentina. I controlli hanno dato il via libera, ma sull'impiego dal 1' decideranno insieme il giocatore e Mourinho. Dybala aveva dato forfait pochi minuti prima della sfida con l'Atalanta per un problema al flessore sinistro che però ora sembra essere alle spalle.



PROGRAMMA - L'ex juventino svolgerà una parte di defaticante già nel pomeriggio per poi sostenere l'allenamento completo domani a poche ore dalla partenza per Milano. Se non dovesse avvertire fastidi Dybala sarà del gruppo a San Siro. Altrimenti aspetterà l'impegno in Europa League col Betis di giovedì prossimo. Durante la trasferta negli Usa dell’Argentina il ct Scaloni ha preferito non rischiarlo specificando però le buone condizioni del giocatore. C’è l'Inter che lo aspetta, anzi è lui ad aspettare da mesi questa sfida. Mourinho conta di averlo dal primo minuto per schierare finalmente il tris completato da Zaniolo e Abraham.