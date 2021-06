La Roma ci prova per Filip Kostic. Come scrive Il Messaggero, i giallorossi sono pronti a inserire una contropartita all'Eintracht Francofote per abbassare la richiesta dei tedeschi per l'esterno serbo, valutato 25 milioni di euro. La Roma è pronta a offrire il cartellino di Cengiz Under, il cui valore è di circa 10 milioni di euro.