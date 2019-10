La Roma convinta da Crhis Smalling. Numero uno per contrasti vinti in Europa, col 100% dei duelli a suo favore, meglio anche del candidato al Pallone d'Oro Virgil van Dijk, l'inglese arrivato dal Manchester United in estate è diventato un perno della difesa giallorossa. Col club capitolino che lo vuole trattenere.



Come scrive la Gazzetta dello Sport, però, bisogna fare i conti con la volontà dei Red Devils, che vorrebbero riportarlo a casa. Mentre per cederlo vogliono intorno ai 20 milioni di euro.