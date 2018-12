Ecco la lista dei convocati per la sfida di domani col Cagliari. C'è Manolas che resta in dubbio per una botta alla coscia ricevuta in allenamento, ancora out Karasdorp oltre a Dzeko, Pellegrini ed El Shaarawy. Convocati pure i giovani D'Orazio e Riccardi



Olsen

Mirante

Fuzato



Lu.Pellegrini

Manolas

Fazio

Kolarov

Juan Jesus

Florenzi

Santon

Marcano



Cristante

Zaniolo

Pastore

Nzonzi

Riccardi



Perotti

Schick

Kluivert

Under

D'Orazio