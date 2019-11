Vergogna a Roma: ancora una volta gli orribili cori di discriminazione territoriale contro Napoli e i napoletani. Secondo tempo dell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A, stadio Olimpico, la Roma opposta agli azzurri. Al 23’ del secondo tempo dalla Curva Sud, cuore pulsante del tifo giallorosso, si alza il coro: “O Vesuvio lavali col fuoco”. Due volte in pochi minuti, dopo che lo speaker aveva già annunciato che la gare sarebbe stata sospesa in caso di ulteriori cori discriminatori. Così Rocchi, pallone in mano, ha deciso di sospendere la gara.



Alcuni minuti di interruzione, è servito poi l’intervento di Dzeko, capitano della Roma, per placare gli animi e ricondurre i tifosi al buon senso. Una tregua, interrotta al triplice fischio, quando si sono ascoltati nuovamente cori discriminatori contro Napoli. L’ennesima vergogna di un calcio italiano che non riesce a crescere.