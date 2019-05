Non è solo la serata di De Rossi. Anche Claudio Ranieri sta vivendo una serata speciale. I tifosi della Roma gli hanno tributato un lungo applauso e numerosi cori, al punto da smuovere l'apparente severità del tecnico romano, visibilmente commosso. L'allenatore, in lacrime, si è anche inchinato, in segno di ringraziamento, verso la Curva Sud.