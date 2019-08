Ante Coric è a un passo dall'Almeria. Il centrocampista classe '97 ha trovato poco spazio nella sua avventura in giallorosso, totalizzando appena due presenze nella stagione scorsa e senza mai giocare nemmeno un minuto in questo precampionato con il nuovo allenatore Paulo Fonseca.



I DETTAGLI - Ecco perché una cessione era inevitabile per trovare spazio e continuità, l'Almeria è stata la squadra che ha affondato il colpo individuando in Coric il rinforzo giusto per puntare alla promozione in Liga. Prestito con diritto di riscatto per un totale di circa sette milioni di euro, gli unici dettagli da sistemare sono quelli relativi all'ingaggio: Coric guadagna un milione netto a stagione, i due club dovranno trovare un accordo sulle percentuali di pagamento dello stipendio.